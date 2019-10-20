شاهد: لقطة مؤثرة تمنع وقوع مجزرة

أنقذ النجم السابق لكرة القدم للجامعات الأمريكية، كيانون لوي، طلاب مدرسة باركروز من مسلح، كان ينوي ارتكاب مجزرة مروعة بحق الطلاب، وذلك باستخدام العناق والروح الطيبة فقط.

ووثقت كاميرات المراقبة داخل المدرسة، مقطع فيديو، يمكن ملاحظة مرور المدرب لوي ودخوله الصف، وفي الوقت نفسه، يدخل الطالب المسلح البالغ من العمر 19 عاما، ويتجه إلى نفس المكان.

وبعد لحظة، يقوم ب فتح باب الفصل الدراسي ويختفي عن الأنظار، ويمكن ملاحظة سقوط جهاز اتصال لاسلكي من أحد الموظفين، ومن ثم هروب امرأة، وبعدها يخرج الطالب والمدرب لوي وهو يعانقه، الأمر الذي أدى إلى تخليه عن السلاح.

ويعاني الطالب من أزمة نفسية، حيث اعترف بمشاكله، وغير رأيه بشأن قتل الآخرين وتخلى عن سلاحه وانتظر وصول الشرطة، وحُكم عليه بثلاث سنوات تحت المراقبة.

الحادثة وقعت في 17 مايو الماضي، لكن الفيديو انتشر حديثا، حيث علق المدرب على الحادثة قائلا "لقد كانت لحظة عاطفية"، وفق موقع "كاتو".