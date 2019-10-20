شاهد: معركة حامية الوطيس بين مجموعة حيوانات

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لمعركة حامية الوطيس بين مجموعة من الحيوانات، أبرزها أسود وظبي وتمساح.

ويُظهر الفيديو، مواجهة ظبي الماء لقطيع من الأسود بكل ما يملكه من قوة حتى ينجو حيا في محمية في متنزه كروغر الوطني في جنوب أفريقيا.

وركض الظبي بسرعة كبيرة عندما انقض عليه الأسد وأسقطه في الماء، لكن الظبي تمكن من الوقوف لبضع ثوان ويصارع ومن ثم وقع مرة أخرى ليصبح طعاما للحيوانات المفترسة.

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وأظهر الفيديو أنه بمجرد نفوق الظبي، بدأ يقترب تمساح من الفريسة، التي جذبته، وبالطبع لم ترغب الأسود في مشاركة غذائها فقررت حماية فريستها ومنعت التمساح من الاقتراب.