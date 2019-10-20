تفاصيل أطول رحلة طيران في العالم

أعلنت شركة خطوط كوانتس الجوية الأسترالية، اليوم الأحد، عن انتهاء رحلة جوية استغرقت حوالي 20 ساعة متواصلة دون انقطاع لحظة واحدة، حيث بدأت من الساعة 9:27 من مساء الجمعة وهبطت عند الساعة 7:42 صباح الأحد.

وأكدت شركة كوانتس، أن رحلة الطيران المدني تعد أطول رحلة في العالم، بعد تحليقها لمدة 20 ساعة متواصلة، من مطار كينيدي في مدينة نيويورك الأمريكية بدأت من مساء الجمعة، وانتهت في سيدني التي توجد في مقاطعة نيو ساوث ويلز الأسترالية صباح اليوم.

ويشار الى أن الطائرة الأسترالية التي أقلعت هي من طراز (بوينغ 787دريملاينر)، حيث كان على متنها 50 راكباً مدنياً، وقطعت الطائرة 20 ساعة، نحو 16 ألف و200 كيلو متر في السماء.

ومن جهته قال الرئيس التنفيذي لشركة خطوط كانتس الجوية آلان جويس، "تسجل هذه الرحلة من اللحظات التاريخية بالنسبة للشركة وللطيران العالمي، معتبراً أن الرحلة جاءت بمثابة اختبار عملي لطاقم العمل، والهدف منها معرفة قدرة الركاب على تحمل هذه الرحلة الطويلة.

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وحتى تتمكن شركة كانتاس من تحطيم الرقم القياسي في عدد ساعات الطيران، زادت من حجم الوقود الذي زودت بها الطائرة، وقللت من عدد الركاب والأمتعة ولم يكن هناك شحن زائد، وفقاً لموقع سكاي نيوز

يذكر أن الشركة الأسترالية تخطط لاختبار رحلة أخرى دون توقف من مدينة لندن إلى مدينة سيدني، ومن المقرر أن يتم اتخاذ هذا القرار في حلول نهاية هذا العام، بهدف إدخال هذه الرحلات حيز التنفيذ.

خطوط كانتس الجوية هي شركة الطيران الرسمية الأسترالية، تلقب الشركة بـ "الكنغر الطائر"، يقع المقر الرسمي للشركة في سيدني، وتتخذ من مطار سيدني الدولي مركزاً لعملياتها، تعد الشركة أكبر شركات الطيران الأسترالية كما تعد ثاني أقدم شركات الطيران العاملة في العالم.