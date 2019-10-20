الإماراتية احلام تقدم هدية لحماقي في برنامج ذا فويس

أعلن الفنان المصري محمد حماقي، في نهاية حلقة برنامج ذا فويس The Voice ضمن المرحلة النهائية لتقييم الأصوات، أن الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي أهدته النظارة الخاصة بها.

يذكر أنه من بداية البرنامج ذا فويس في موسمه الخامس ونظارة أحلام تلفت انظار المتابعين والمشاهدين، ومع نهاية مرحلة الصوت وبس، أمس السبت انتهى الجدل حولها بين أعضاء لجنة التحكيم.



حيث أطلت الإماراتية أحلام وهي ترتدي نظّارة سوداء، تتخللها خطوط بيضاء، محجوبة الرؤية، في حلقات "الصوت وبس" وارتداها كل من اللبناني راغب علامة والفنانة المصرية سميرة سعيد والمصري محمد حماقي، وفقاً لموقع في الفن.



يذكر أن منافسات الموسم الخامس انطلقت مساء الخميس 21 سبتمبر الماضي، بأولى حلقات مرحلة الصوت وبس، ويشهد الموسم الخامس تعديلات على مستوى أسماء لجنة التحكيم، بحيث يستمر من مدرّبي الموسم الماضي كل من أحلام ومحمد ‏حماقي، فيما يشغل الكرسيين الآخرين كل من راغب علامة وسميرة سعيد.