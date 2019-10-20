شاهد نيشان يدعو لتطبيق عقاب بن سلمان لأثرياء بلاده على السياسيين اللبنانيين

اقترح الإعلامي اللبناني نيشان تطبيق عقاب ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لأثرياء السعودية في فندق الريتز كارلتون، على السياسيين اللبنانيين وتجريدهم أيضاً من الأموال المسروقة.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي تصريحات للإعلامي والمذيع اللبناني نيشان وهو يعلق على الاحتجاجات التي يشهدها لبنان منذ الخميس الماضي.

وفي حديث يقول إن الحل الجذري للأوضاع في البلاد هو أن يقوم رئيس الدولة "باحتجاز السياسيين في أحد الفنادق كما حصل في الريتز كارلتون ويأخذ منهم أموال الشعب" وفق تعبيره.

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وفي السياق ذاته، علقت الناشطة السعودية سعاد الشمري على الاحتجاجات بالقول إن لبنان "يحتاج لرجل مثل ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، من أجل مكافحة الفساد".

ونشرت على حسابها في تويتر قائلة: "الشعب اللبناني فعلا يحتاج مثل محمد بن سلمان والذي بأول ظهور له تعهد بملاحقة الفساد وإحلال العدل والمساواة وصناعة قوانين وأنظمة لذلك ساوت الأمير والتاجر والغفير وكلهم سواء أمام القانون" وفقاً لعربي21.

وأشارت الشمري إلى أن "الإجراءات التي اتخذها ولي العهد في هذا الصدد أدبت من في نفسه مرض"، وفق تعبيرها.