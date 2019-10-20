إعلامية مصرية تعلن الحرب على شريف مدكور بعد تخليه عنها

أعلنت الإعلامية المصرية ريهام سعيد، الحرب على الإعلامي شريف مدكور، بعد أن تخلى عنها في أزمتها الأخيرة، بسبب إساءتها للمصابين بالسمنة عبر برنامجها الشهير "صبايا الخير".

أبدت ريهام سعيد غضبها الشديد من مدكور بعد تخليه عنها في أزمتها بعد وقفها عن العمل لمدة عام، سيما بعد سنوات من الصداقة التي جمعتهما، ووقوفها بجانبه أثناء إصابته بسرطان القولون.

نشرت "ريهام" مقاطع فيديو قديمة لنفسها بعد خروجها من إحدى أزماتها المتلاحقة، حيث تحدثت عن عدم وقوف أي من زملائها الإعلاميين بجانبها بل تعمدوا الهجوم عليها، بدواعي الغيرة من نجاحها ومقدرتها الترويج لبرنامجها والحصول على معلنين له، وفق الشبكة العربية.

وعلقت على الفيديو قائلة: "شريف مدكور .. خسارة .. علمتني درس عمري ما هنساه".

ويشار إلى أن ريهام سعيد قد واجهت مؤخراً أزمة أحالتها للوقوف عن العمل لمدة عام بسبب استهزائها من الأشخاص المصابين بالسمنة.