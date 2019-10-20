شاهد: لعبة داخل مسجد في السعودية تثير غضب

تداول نشطاء سعوديون عبر منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وصور تظهر فيه إحدى مساجد في المملكة العربية السعودية أطفالاً يلعبون وسط المسجد بعد وضع لهم لعبة بحجم كبير للقفز واللهو.

وبيّن مقطع الفيديو، وجود لعبة الترامبولين وهي لعبة قفز للأطفال بشكل مثير ووضعها في وسط المسجد وحولهم الكثير من المصلين، كأسلوب من أساليب الترفيه وذلك ضمن فعاليات موسم الترفيه في الرياض، مما أثار غضب وجدل واسع من قبل النشطاء والجمهور.

ولاقى الفيديو غضب واسع من قبل النشطاء معبرين عن رفضهم لتكون المساجد أماكن للعب بل للعبادة والصلاة، جاءت أبرز التعليقات "حسبنا الله ونعم الوكيل.. أين الشؤون الاسلامية؟؟!!! المسؤولية تقع على إمام المسجد بالدرجة الأولى وكذلك جيران المسجد" "لا حوله ولاقوه الا بالله العلي العظيم معقوله وصلت الي كذا في السعودية" "شرُ البليةِ ما يُضحك".

من جهته علق الاستشاري القانوني والشرعي متعب الأسمري قائلاً:"انتشر مقطع لأطفال تم توفير لعبة لهم داخل المسجد لا يجوز ذلك ان كان من احضرها امام المسجد فيستحق الاعفاء وان كان غيره فيستحق العقوبة لان المساجد من شعائر الله والله يقول: "ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب" لأنه يربي الصغار للهو في المساجد وعدم احترامها".