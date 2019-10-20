قناة MBC تصف فعاليات الرياض بـ "السماجة "وغضب واسع

نشرت قناة ام بي سي تقريراً ضمن برنامجها "في أسبوع mbc" بعنوان (ترفيه زمان سماجة يخالطها تشويه للبلاد) وجاء التقرير ليقارن بين فعاليات الترفيه في هذه السنوات مع السنوات السابقة أي قبل ظهور هيئة الترفيه.

وخلال تقريرها قالت إم بي سي:" إن تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودي غير مفهوم الترفيه، ونقله الى مكانة تليق بالمملكة"، حيث عرضت مقاطع من فعاليات ترفيهية قديمة، كانت قد أجريت تحت إشراف مرشدين من الدعاة المحسوبين وكان يعرف بتيار "الصحوة" الذي هاجمه ابن سلمان شخصياً وأعلنت انتهاء زمنه.

وأوضحت قناة إم بي سي، أن فعاليات الترفيه الحالية أعادت البهجة والفرح إلى السعوديين، وعكست صورة إيجابية عنهم أمام العالم الخارجي، خلافاً في فعاليات الترفيه القديمة.

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لاقى التقرير غضب الكثيرون من النشطاء عبر منصات التواصل الاجتماعي، ورد الغالبية "إن الترفيه سابقاً برغم قلة الإمكانيات إلا أنه حافظ على الموروث الديني والثقافي لدى السعوديين، ولم ينحدر الى ما وصلت إليه فعاليات هيئة الترفيه".

وهاجم آخر قناة ام بي سي، قائلاً "في نظرك سماجة لكن في نظر العقلاء انه من أفضل انواع الترفيه لأنه دون امكانيات ولا دعم واجتهادات فردية وببلاش ومع ذلك فيه حضور واسعد الكثير???? المحرمات عمرها ما كانت سعادة بل جلب للشياطين وترفيه للسذج!!"، وفقاً لعربي 21.

يذكر أن تركي آل الشيخ افتتح فعاليات موسم الرياض، في 11 أكتوبر الماضي والذي يستمر الى 15 نوفمبر المقبل، ويأتي ضمن مواسم السعودية التي تهدف الى تعزيز السياحة في البلاد عبر إطلاق فعاليات متنوعة.