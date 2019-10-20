قتيلان و4 جرحى من عائلة واحدة في حادث طرق بالإمارات

لقي اثنان مصرعهما وجرح أربعة آخرون في دولة الإمارات من عائلة واحدة في حادث طرق نتج عن اصطدام مركبتهم بحاجز حديدي حيث كانت تقوم إحدى نساء العائلة بقيادة المركبة.

ونقلت صحيفة ”الإمارات اليوم“ عن والد الشقيقين المتوفيين (21 و 11 عاماً) علي الياحد قوله، إنه سيلجأ إلى القضاء لمحاسبة المتسببين في وقوع الحادث.

وأوضح الياحد ملابسات الحادث الذي أودى بحياة نجليه وإصابة زوجته وابنته وشقيقة زوجته وابنتها قائلاً“ أثناء قيادة ابنته (21 عاماً) مركبتها برفقة والدتها وشقيقيها مايد وسعيد وخالتها وابنة خالتها على طريق الشيخ محمد بن زايد، مرت من جانبها مركبتان مسرعتان، وأدى سائقاها حركات استعراضية على الطريق بجانب مركبة أسرته، ما أدى إلى ارتباك ابنته وانحرافها عن مسارها واصطدامها بالحاجز الحديدي على الطريق“.

وأضاف والد الضحيتين وفقاً لإرم نيوز، ”تلقيت اتصالاً هاتفياً بوقوع حادث لأسرتي على طريق الشيخ محمد بن زايد تقاطع شارع الشهداء برأس الخيمة، وعلى الفور توجهت إلى المكان وشاهدت المركبة متدهورة نتيجة اصطدامها بالحاجز المروري على جانب الطريق، كما شاهدت أفراد أسرتي وشقيقة زوجتي وابنتها مصابين“.

وتابع ”وفق رواية أفراد أسرتي فإن إحدى المركبات دخلت مسار مركبة أسرته بشكل مفاجئ، حيث حاولت ابنته تجنب الاصطدام بالمركبة، إلا أنها اصطدمت بالحاجز الحديدي على جانب الطريق“.