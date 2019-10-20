تراند اليوم : حفيدتا هيفا وهبي بأحدث إطلالة ولا شبه – صورة

انتشرت صورة جديدة لإبنتيْ زينب فياض، ابنة الفنانة اللبنانية هيفا وهبي، وظهرتا ترتديان نفس الثياب، ولكل منهما جمالها الخاص والمنفرد، لكنهما لا تشبها لا زينب ولا جدّتهما هيفا.

حتى اللحظة، لم تعترف هيفا بحفدتيها حتى أنها لم تطلب رؤيتهما ولو لمرة واحدة ولدقائق معدودة، هما تعرفانها جيدًا من خلال شاشة التلفزة والإنترنت، لكن هيفا إن رأتهما مرة في الشارع هل ستتعرف عليهما.

أما زينب فكانت بدأت بإجراء عمليات تجميل لوجهها، رغم أنها لم تكن بحجاة لها، ويبدو أن متأثرة بأمها كثيرًا من حيث الجمال والأناقة.

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