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الاكثر متابعة اليوم - حبس سيدة الأعمال منى الغضبان بسبب فيديو جنسي مع خالد يوسف

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حوادث

قررت النيابه العامة حبس منى الغضبان سيدة الاعمال أربعه أيام بسبب ظهورها فى فيديو جنسى مع المخرج خالد يوسف.

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السبت: 19 / 10 / 2019 - 10:59 صباحًا

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الجمعة: 18 / 10 / 2019 - 10:39 مساءً

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