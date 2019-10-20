شاهد: متظاهرون في لبنان يرقصون على أنغام أغنية إنساي

بعد المظاهرات السلمية التي خرجت في مناطق مختلفة في لبنان، للمطالبة بمحاسبة المسؤولين والوزراء واسترجاع أموال الخزينة، واحتجاجاً على فرض الضرائب، نشر مقاطع فيديو عديدة عبر منصات التواصل الاجتماعي وكان من بينها مقاطع طريفة.

تداول نشطاء منصات التواصل الاجتماعي أمس السبت، مقطع فيديو طريف من مظاهرات لبنان وظهر فيها المشاركون وهم يرقصون على أنغام الأغنية المصرية "إنساي" للفنان محمد رمضان و الفنان المغربي سعد لمجرد، وسط تفاعل وتصفيق كبير.



وبيّن مقطع الفيديو المتظاهرون وهم يرددون هتاف الاغنية "انساي يالا باي"، ولاقى الفيديو ردودا واسعة من رواد السوشيال ميديا، وكانت من ضمن التعليقات "أجمل شاب والله محب للحياة" و "شعب راقي" و "#لبنان_ثورة"، وفقا للقاهرة 24

وعبر بعض رواد مواقع التواصل عن استغرابهم من قيام هؤلاء المتظاهرين بالرقص والغناء في ظل هذه الأوضاع والاحتجاجات، بينما عبر آخرون عن إعجابهم بالتظاهرات السلمية والراقية للشعب اللبناني والتي تخلوا من العنف والتخريب.

