عالمة فضاء ترتدي تطريز فلسطيني داخل وكالة ناسا

تداول نشطاء منصات التواصل الاجتماعي تحديداً عبر منصة التدوينات تويتر، أمس السبت، صورةً تظهر فيه عاملة في الإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء ويطلق عليها وكالة ناسا، وهي ترتدي الزي الفلسطيني.

ونشرت العالمة الفضائية نجود ميرانسي عبر حسابها الشخصي على منصة التويتر، صورتين لها تظهر إحداها وهي ترتدي الزي الأسود وعليه تطريز تراثي فلسطيني، وعبرت عن سعادتها وفخرها بارتدائها تطريز بلدها حيث لاقت ردود فعل إيجابية من قبل اصدقائها والمتابعين وأبدوا اعجابهم باللباس.

حيث شارك حساب مجلس العلاقات الدولية عبر منصة تويتر، صورةً للفلسطينية نجود ميرانسي، التي تعمل في وكالة ناسا وهي من أصول فلسطيني، وهي ترتدي التطريز التراثي معلقاً عليها :"فلسطينيّة ناسا و الفضائيّة المهندسة نجود مرنسي ترتدي اللباس التقليديّ الفلسطينيّ في مقر الإدارة الوطنيّة للملاحة الجويّة والفضاء.