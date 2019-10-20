إقالة مديرة مدرسة في مصر والتحقيق معها بسبب إغلاق الفصل على طفل

أقالت وزارة التربية والتعليم المصرية مديرة إحدى المدارس من عملها وقامت بإجراء التحقيقات معها بسبب ترك طفل وإغلاق المدرس عليه بعد انتهاء الدوام الدراسي.

وتلقى وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الغربية، إخطارا بنسيان الطفل ”علي كمال“ داخل المدرسة، وغلق أبوابها؛ وانصراف المديرة والعاملين فيها.

وأبلغ الأهالي شرطة النجدة بالواقعة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية، وتم إنقاذ الطالب واصطحب إلى أسرته في حالة انهيار.

وجرى استدعاء مدير المدرسة والعاملين، وحققت وزارة التربية والتعليم في الواقعة واتخذت القرارات المذكورة وفقاً لإرم نيوز.

يذكر أن الواقعة شهدت جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي وأثارت حالة من الرعب بين أولياء أمور الطلبة بسبب أبنائهم وطالبوا بالتصدي لهذا الإهمال.