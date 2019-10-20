السعودية تضيف تغييراً جديداً في شروط أداء العمرة للنساء

قالت وسائل إعلام سعودية إن المملكة تبحث إجراء تغييراً جديداً في شروط أداء العمرة يتمثل في إلغاء شرط المحرم للنساء.

ونقلت صحيفة “سبق” الإلكترونية، السبت، عن مازن درار، الأمين العام للجنة الوطنية للحج والعمرة، قوله إن “وزارة الحج والعمرة تجاوبت مع نداء شركات ومؤسسات العمرة القاضي بالسماح للمرأة بأداء شعيرة العمرة دون مَحْرم”.

وقال درار إن “القرار لا يزال تحت الدراسة”، مشيرًا إلى أنه حال تنفيذ القرار “سيريح وكلاء العمرة في الخارج، ويتساوى مع شرط التأشيرة السياحية للنساء”.

ونقلت “سبق” عن مصدر (لم تسمه) في وزارة الحج والعمرة تأكيده أن “هناك دراسة لإجراءات إصدار تأشيرة الزيارة، سواء كانت بغرض العمرة أو السياحة أو غيرها، دون مَحْرم، ولا يزال تحت الدراسة”.

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ووفقاً لصحيفة القدس العربي، يأتي ذلك بعد نحو أسبوعين من إقرار هيئة السياحة السعودية، إجراءات جديدة، شملت السماح للمرأة والأجانب بالسكن في الفنادق، بحيث تتواجد الأولى دون محرم، والثانية دون التقيد بسجل الأسرة.

وأواخر الشهر الماضي أعلنت السعودية تفعيل “التأشيرة السياحية”، للمرة الأولى، ليتمكن مواطنو 49 دولة من الحصول عليها إلكترونيا في زمن قياسي لا يتجاوز الـ7 دقائق.

وفتحت المملكة أبوابها لمواطني دول أجنبية من آسيا وأوروبا حيث تتجه السعودية حاليا لأنواع سياحية جديدة لتنويع مصادر الدخل في اقتصادها المعتمد على النفط، ولزيادة إيراداتها المتضررة من تراجع أسعار النفط عن مستويات منتصف 2014، وفق تقارير رسمية.