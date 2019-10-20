سمر المقرن بعد معايشتها مظاهرات لبنان: الحمد لله أنني سعودية

وصلت الإعلامية والكاتبة في صحيفة الجزيرة سمر المقرن إلى مسقط رأسها المملكة العربية السعودية، بعد رحلة عمل غير موفقة من بيروت، قائلة: "الحمد لله أنني سعودية، الحمد لله على نعمة السعودية"، وجاء ذلك بالتزامن مع المظاهرات والاحتجاجات التي تجتاح مختلف المدن اللبنانية.

ونشرت سمر المقرن، تغريدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع " تويتر"، فور عودتها من بيروت إلى الرياض: " الحمد لله أنني سعودية.. الحمد لله على نعمة السعودية.. وصلت إلى وطني بحمد الله بعد فترة عصيبة قضيتها في لبنان والشكر لسعادة السفير الرائع وليد بخاري ولسفارة المملكة في لبنان على كل الاهتمام الذي قدموه لي ولغيري من أبناء السعودية".

وكانت المقرن قد نشرت في وقت سابق: " في بيروت رحلة عمل قصيرة لتصوير كلام نواعم انقطعت بي سبل الوصول إلى المطار دعواتكم. لبنان ينتفض"، وفق موقع المواطن.

ويبدو أن سمر المقرن، قد واجهت ظروف عصيبة، خلال معايشتها احتجاجات ومظاهرات لبنان، حيث تمكنت من الوصول إلى المطار بصعوبة بالغة، بعد أن قررت سفارة المملكة في لبنان إجلاء المواطنين السعوديين ليتم نقلهم إلى المملكة، حفاظاً على سلامتهم.