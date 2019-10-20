اماراتي ينتقد تغريدة نجيب ساويرس بشأن مظاهرات لبنان

رد الملياردير الإماراتي من دبي خلف الحبتور عبر حسابه الشخصي على منصة التويتر حول تغريدة نشرها رجل الأعمال المصري نجيب أنسي ساويرس، ساخراً من سيدات لبنان أثناء مشاركتهم في المظاهرات.

وقال رئيس مجلس إدارة شركة دبي الوطنية للتأمين الإماراتي خلف الحبتور في تغريدة له: "الأستاذ الأخ نجيب، الشعب اللبناني طرد احتلال بشار الأسد المجرم في 2005 عبر انتفاضة سيدات ورجال لبنان الشجعان".

وتابع الحبتور: "والمطلوب منا جميعاً الوقوف معهم ومناصرتهم لتحرير هذا البلد العزيز على كل العرب من الفساد والفقر والاضطهاد #لبنان_يتنفض، ونشر مقطع فيديو قصير وعلق عليه "تلك هنّ سيدات لبنان".

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يذكر مؤخراً أن الفنانة اللبنانية نيكول سابا هاجمت ساويرس عبر حسابها الشخصي قائلة: "والله افتكر لما بلدك قامت فيها مظاهرة ما حدش فينا نكّت عليها!! والغريب انو حضرتك حتى تتبنّى هاي النكتة يعني مستخفّ بإحساس شعبها يلي ما بتخايل هلّق وقت إنك تنكّت معو! نكتك بايخة، عيب".

يذكر أن رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس نشر تغريدة في أول أيام المظاهرات وقال فيها:" نكتة اليوم، قاعد اتفرج على مظاهرات لبنان أول ما حسيت مراتي دخلت حولت على حرب اليمن"، وفقاً لموقع القاهرة 24.

ليعود مرة أخرى ويرد على الانتقادات والهجوم الذي تعرض له عقب تغريدته وقال: "حبي للبنان ليس محل جدال و النكتة تظل نكتة حتى لو خاننى التوفيق و ناقل الكفر ليس بكافر".