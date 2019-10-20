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جديد فيديو رنا هويدي وخالد يوسف 2-3-2019 - YouTube

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متابعات / دوت الخليج/ تشهد فضيحة تسريب الفيديوهات الجنسية المسربة للنائب المصري "" مع عدد من الفنانات والمشاهير العرب، ضجة اعلامية كبيرة ، حيث تم تداول الأخبار المتعلقة بالفيديوهات المسرب خالد يوسف مع فنانات المصريات بشكل كبير في عدد من المواقع الاخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي .

ففي فضيحة جديدة للمخرج المصري خالد يوسف، تم تسريب فيديو اباحي جديد مع المذيعة  ، رنا هويدى مذيعة ومخرجة تلفزيونية شابة عمرها 26 عاما كانت تعمل بالاذاعة ” اذاعة ال ام بى سى ” وتم طردها من الاذاعة ثم التحقت بقناة الغد وقدمت احدى البرامج بها، حيث تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي فيديو جنسي لخالد يوسف مدعين بانه يعود للمذيعة رنا هويدي .

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فضيحة خالد يوسف الجنسية ورنا هويدى اليوم بدات عندما ارادت رنا هويدى مغادرة البلاد ولكن لم يمهلها الامن وتم القبض عليها فورا وتم تقديمها للعدالة .

هذا ويعتذر لكم "دوت الخليج عن نشر فيديو الاباحي لرنا هويدي وخالد يوسف، نظراً لمخالفته للسياسة التحريرية للموقع ، واحتوائه على مشاهد اباحية .

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