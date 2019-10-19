شاهد أول تعليق من هيفاء وهبي على مظاهرات لبنان

عبرت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي عن دعمها للشعب اللبناني في المطالبة بنيل حقوقه المشروعة، مشيرة إلى أن المظاهرات وحدت أطياف الشعب في مشهد حضاري جميل.

وقالت هيفاء عبر حسابها الرسمي في تويتر، أمس الجمعة "ما في أحلى من الشعب اللبناني لما يكون إيد واحدة وشعاره واحد، بلا انتماء سياسي".

​كما أن الفنانة اللبنانية أعلنت عن تضامنها مع شعب بلادها خلال الاحتجاجات، وذلك بمشاركتها عبر حسابها على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي، مقطع مصور من التظاهرات، وكتبت معه: "الشعب اللبناني يدا في يد لاجل لبنان".

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ويشهد لبنان، منذ مساء أمس الجمعة، حركات احتجاج في بيروت والعديد من المناطق، على خلفية تردي الأوضاع الاقتصادية.وتجمع مئات اللبنانيين، يوم الأحد الماضي، وسط مدينة بيروت ومناطق أخرى من العاصمة، احتجاجاً على قرار الحكومة اللبنانية فرض ضرائب جديدة طالت قطاع الاتصالات والوقود.

وتفاعل رواد وسائل التواصل الاجتماعي مع المظاهرات التي اندلعت وسط بيروت احتجاجا على فرض ضرائب جديدة، حيث قال أحد المستخدمين "تحرك الشارع هو تعبير صادق من وجع المواطنين وفرض الضرائب وغلاء المعيشة".