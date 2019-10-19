مفاجآت مذهلة.. أغرب المشاهد التي ظهرت على خرائط جوجل

أصبح تطبيق الخرائط الشهير من شركة جوجل “Google Maps”، محل استعمال يومي في مختلف أنحاء العالم، بسبب التطور التكنولوجي الرهيب في عدد من مجالات الحياة اليومية.

ويلجأ كثيرون إلى التطبيق في رحلاتهم وتنقلهم، إضافة إلى استعمالات أخرى، بسبب مساعدته على معرفة المدن وأدق التفاصيل الخاصة بالأحياء والشوارع فيها.

لكن التطبيق لا يخلو أيضاً من الغرائب حول العالم، فقد لاحظ البعض وجود مشاهد وأماكن غريبة على هذا التطبيق، نستعرض أغربها في التالي..

في شمال إيطاليا، شوهدت هذه الدميّة الوردية على شكل أرنب عملاق بوجه مُشوَّه، مُستلقياً على الأرض وكأنه يصرخ في مشهد مريب. تبيّن فيما بعد أن الأرنب، هو جزء من عمل فني لمجموعة من الشباب، ويهدف إلى أن يكون بمثابة مكان استراحة للزوار.

وأكد أحد أعضاء تلك الجماعة، أنه تم صنع الأرنب بهذا الشكل ليبدو وكأنه قادم من فيلم رعب، إذ يظهر بشكلٍ عملاق وقبيح، كما وكأنه أرنب مهجور، مما يُشعر البعض بالريبة!

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في واقعة نادرة، كشفت خرائط غوغل في إحدى المرات عن وجود أهرامات بالقرب من جُزر البهاما تحت المحيط الأطلسي.

بعض الصحف المحلية في البهاما، اعتبرت حينها أن هذه المباني على شكل أهرامات، تعتبر اكتشافاً مهماً ودليلاً على وجود كائنات خارقة أو فضائية على الأرض! لكن بعض الخبراء قالوا إنه ربما تم بناء هذا الشيء بواسطة حضارة قديمة.

عندما ت فتح خرائط غوغل، وتذهب من خلالها إلى مشاهدة شوارع غرب طوكيو العاصمة اليابانية، ستكتشف أن الناس الذين يسيرون في الشارع ويعرفون مكان كاميرات خرائط غوغل، يحبون النظر إلى تلك الكاميرات، وكثيراً منهم يقوم بارتداء أقنعة على شكل رؤوس طيور.