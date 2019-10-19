شاهد: والدة حلا الترك تتغزّل بنفسها بصورة جريئة

نشرت والدة الفنانة حلا الترك منى السابر على موقع الصور إنستغرام، صورةً حديثةً لها ارفقتها بتعليق قالت فيه “أنت تمامًا مثل القمر جميلة ووحيدة”، حيث ظهرت بإطلالة طبيعية وملامح هادئة.

المنشور حظي بتفاعل من قبل المتابعين الذين أعربوا عن استغرابهم من حديثها عن نفسها وتغزُّلها بملامح وجهها، ولكن في المقابل وجدت الصورة تضامنًا معها بعد أن عبّرت عن شعورها بالوحدة، ويأتي هذا الحديث بعد انتقال أبنائها للعيش مجددًا مع والدهم المنتج محمد الترك وزوجته الفنانة المغربية دنيا بطمة.

وسبق وأن أحدثت منى السابر ضجةً بعد خلعها للحجاب بسبب ما طرأ في حياتها من تغير وهو ما ظهر جليًا من خلال نشرها للعديد من الصور الخاصة فيها وتبدو فيها بإطلالات جديدة وأنيقة، فضلًا عن اهتمامها الكبير بـ”الميك أب”.

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ومن ضمن ما وثّقته منى السابر بالفيديو هو ظهورها أثناء وجودها في أحد صالونات التجميل وشرحها الخطوات التجميلية التي يتم تطبيقها، ومع ذلك لم تسلم السابر من اتهامها بمحاولة تقليد الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم مع توافق الشبه بشكل كبير.

وفي وقت سابق، أشعلت حلا الترك مواقع التواصل بفيديو من آخر حفلاتها التي أحيتها، عندما اقترب منها طفل صغير من محبيها ليقدم لها هدية، فما كان منها إلا أن قبلت هديته وتصرفت بعفوية مع الموقف، بتركه يقبلها وسط صياح الحضور.

وكانت صاحبة أغنية "ممنوع اللمس" قد عادت مؤخراً للإقامة مع والدها المنتج محمد الترك وزوجته النجمة المغربية دنيا بطمة وأختها غزل الترك بعد أن انتهت حضانة والدتها منى الساير.

حلا الترك مغنية وممثلة بحرينية، اشتهرت بسن صغيرة حينما اشتركت ببرنامج المواهب عرب قوت تالنت وهي بالثامنة من عمرها، حيث بدأت مشوارها من خلال برنامج ستار صغار بالسابعة من عمرها الذي عرض على قناة أبو ظبي بعام 2009.