أحمد الفيشاوي يخوض تدريبات قاسية بسبب هيفاء وهبي

نشر الفنان المصري أحمد الفيشاوي عبر حسابه في موقع انستقرام، مقطعا مصورا أثناء ممارسته تدريبات بدنية قاسية داخل إحدى الصالات الرياضية في مصر.

وقال الفيشاوي تعليقا على الفيديو: "تدريبات من كواليس فيلم أشباج أوروبا"، حيث يدور الفيلم في إطار من الأكشن والمغامرات بشكل جديد على السينما المصرية.

وحرص الفيشاوي على اجراء التدريبات لإنقاص وزنه الذي ازداد بشكل ملحوظ مؤخرا، ليتواءم مظهره مع الشخصية التي يؤديها في الفيلم خاصة أنه يظهر بشخصيتين شقيقين توأم الأول يعيش فى أوروبا والثانى يعيش فى حارة شعبية.

Advertisements

ويستعد طاقم العمل بالفيلم السفر إلى إحدى الدول الأوروبية لتصويرالمشاهد الخارجية هناك، حيث يتم تصوير 80 % من أحداث الفيلم في عدد من الدول الأوروبية، وتتلقى هيفاء تدريبات على أيدي متخصصين في الأكشن، لإتقان دورها بالشكل المطلوب فى أحداث الفيلم.

يذكر أن "أشباح أوروبا"، بطولة هيفاء وهبى وأحمد الفيشاوي، ومصطفى خاطر، أروى جودة وآخرون من النجوم، سيناريو وحوار أمين جمال، ومحمد أبو السعد، وشريف يسرى، وإخراج محمد حماقي.