مشادة كلامية بين ساويرس وفنان لبناني بسبب المظاهرات

نشر رجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس، تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" عن احتجاجات لبنان مازحا: "قاعد بتفرج على مظاهرات لبنان أول ما حسيت مراتي دخلت حولت على حرب اليمن".

ورد رامي عياش على نجيب ساويرس: "صديقنا السيد نجيب ساويرس هذه نكتة ثقيلة منك ولا نقبل بها.. مظاهرتنا رسالة أسمى وأعمق من هذا الوصف.. دعمنا كل التظاهرات في مصر الحبيبة باحترام كبير وأنت صاحب القلب والكلمة النظيفة وقدوة كبيرة للكلمة المستقيمة.. نتمنى منك إزالة التغريدة".

​ورد نجيب ساويرس على انتقاد رامي عياش له بتغريدة أخرى، جاء فيها: "حبي للبنان ليس محل جدال والنكتة تظل نكتة حتى لو خانني التوفيق وناقل الكفر ليس بكافر".

يشار إلى أن لبنان، يشهد لليوم الثالث على التوالي، حركات احتجاج في بيروت والعديد من المناطق، على خلفية تردي الأوضاع الاقتصادية وفرض المزيد من الضرائب.