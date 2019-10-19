شاهد: فستان الفنانة عبير منير يشعل مواقع التواصل

شاركت الفنانة عبير منير، في زفاف ابنتها مريم قورة ابنة الدكتور محمد قورة، على رجل الأعمال إسلام خالد صلاح، بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، وسط حضور عدد كبير من الفنانين.

وتألقت الفنانة عبير منير فى حفل زفاف ابنتها بنفس فستان الفنانة هنا الزاهد بحفل زفافها، حيث ظهرت بإطلالة تشبه ابنتها العروس مريم قورة، بفستان ملائكي رائع ذات اللون الأبيض والطويل المنقوش لأسفل الذيل، وبأكمام طويلة للذيل، مما أبرز جمالها الأخاذ.

وحضر عدد من نجوم الفن حفل زفاف مريم قورة شقيقة الفنانة ملك قورة الذى يقام حاليا داخل إحدى الفنادق المطلة على النيل وكان من أبرز الحضور:

الفنان عمرو عبدالجليل وعفاف شعيب ونهال عنبر واشرف زكى وزوجته روجينا وسامح الصريطى وسمير الاسكندرانى وأسامة منير وطاهر أبو زيد، وقد حضر سابقا الفنانة ليلى علوى وعمرو الليثى.