ما هي زيارة الاربعين في العراق

تعتبر زيارة الاربعين من المناسبات الهامة عن المسلمين الشيعة، حيث يخرج الشيعة في مواكب العزاء يتوافدون بمئات الالاف الى ارض كربلاء لزيارة قبر الحسين من كل بقاع العالم، حيث يقوم الملايين من الزوار بالحضور الى كربلاء مشيا على الأقدام بالأطفال والشيوخ والنساء من مدن العراق البعيدة.

وهي من الشعائر الشيعية في العراق التي تقام سنويا في 20 من شهر سفر في كل عام، الامر الذي جعل الكثير من الاشخاص يريدون معرفة هذه الزيارة ما هي، وكيف تكون وما هي تفاصيلها.

الأمر الذي جعل الكثير من الاشخاص يريدون التعرف على ما هي زيارة الاربعين او اربعينية الحسين، التي سوف نقدم لكم معلومات أكثر حول زيارة الأربعين في العراق والتي بدا الناس التوافد الى كربلاء اليوم 19 اكتوبر وغدا 20 أكتوبر الحالي.

وحسب الروايات الشيعية أن أول من زار الحسين في يوم الاربعين كان الصحابي جابر بن عبدالله الانصاري وصادف وصوله من المدينة الى كربلاء وصول ركب حرم الحسين نسائه وأيتامها.

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برفقة الامام علي بن الحسين زين العابدين السجاد وعمته زينب، والتقوا ونصبوا مناحة عظيمة اصبح يوم احياء ذكراها من سنن الشيعة المؤكدة وتسمى في العراق بزيارة مرد الرؤوس، لان رؤوس الحسين وبعض من قتل معه من اصحابه واهل بيته اعيدت لدفنها مع الاجساد بعدما اخذها جيش بني امية الى يزيد وطافوا بها تباهيا بالنصر، حسب الروايات الشيعية .

الأربعين أو الأربعينية أو أربعينية الحسين هو اليوم العشرون من شهر صفر والذي يوافق مرور 40 يومًا على مقتل الإمام الحسين بن علي بن أبي طالب في معركة كربلاء على يد جيش عبيد الله بن زياد، ويوافق اليوم السبت الموافق 19 اكتوبر و20 اكتوبر من العام 2019.

ومسيرة الأربعين عنوان يطلق على تظاهرة شيعية ينطلق خلالها ملايين من الشيعة باتجاه كربلاء لزيارة الحسين بن علي بن أبي طالب في العشرين من صفر من كل عام حيث يتقاطر الشيعة من شتّى المدن والقرى العراقية تشاركهم في ذلك الوفود الكثيرة من أتباع مدرسة أهل البيت من شتّى البلدان كإيران والبحرين والكويت ولبنان وباكستان.