من أصل فلسطيني.. تعرف على أجمل إمرأة في العالم

كشف طبيب التجميل، الدكتور جوليان دي سيلفا، إن عارضة الأزياء الشهيرة من أصول فلسطينية، بيلا حديد 23 عاما، هي أجمل امرأة في العالم، وذلك بحسب مقاييس علمية.

واعتمد الجراح التجميلي، على “علم” “النسبة الذهبية لجمال فاي”، وكن ما هي هذه النظرية وكيف تقاس، حيث يعتبر هذا العلم مقياساً للكمال الجسدي المحدد من قبل فناني ومهندسي “النسبة الذهبية” خلال عصر النهضة الأوروبية، ويذكر أن هذه المعايير استخدمت لتخطيط أعمالهم الفنية.

وحلت عارضة العلامة الشهيرة "فيكتوريا سيكرت" على رأس قائمة من 10 نساء حصلن على أعلى درجات الجمال وفقا لمعايير الجمال "الذهبية" التي يطلق عليها Golden Ratio of Beauty Phi Standards والتي اعتمد عليها اليونانيون في العصور القديمة.

وابتكر علماء معادلة رياضية تقيس الجمال وفقاً لمفهوم الفنانين والمهندسين اليونانيين عن الجمال، وأنشأ جراح عمليات التجميل دكتور جوليان دي سيلفا برنامجاً حاسوبياً طبق هذه المعادلة، ثم أعلن أسماء الفائزات.

وحصلت حديد على نسبة 94.35 في المئة، وكانت الأقرب لـ "الكمال"، بعد احتساب درجات ملامح وجها كلا على حدة وهي: عينيها وحاجبيها وأنفها وشفتيها وذقنها وفكها وشكل وجهها"

وتلت حديد المغنية الأميركية بيونسيه (92.44 في المئة)، ثم الممثلة أمبير هيرد (91.85 في المئة) والمغنية أريانا غراندي (91.81 في المئة)، ثم خامسا مغنية البوب تيلور سويفت (91.64 في الئمة).

Advertisements

الطبيب الذي يدير مركز جراحات تجميل في لندن قال لصحيفة ديلي ميل، إن حديد فازت بجدارة، مشيراً إلى أنها احتلت المركز الأول بالنسبة لملامح الذقن (99.7 في المئة) وأنها حلت ثانياً بالنسبة لوضعية العينين (97.6 في المئة).

وقال الطبيب: "تتيح لنا التقنية الجديدة معرفة أسرار ما يجعل شخصاً ما جميلاً".

بيلا واسمها الحقيقي "إيزابيلا خير حديد" ولدت في لوس أنجلوس عام 1996 لأم هولندية تدعى يولونيا وهي عارضة سابقة، وأب مطور عقارات أميركي فلسطيني يدعى محمد حديد. وهي شقيقة العارضه المعروفة جيجي حديد.

وفي عام 2009، ظهرت عالمة بروفيسورة تدعى كيندرا سشميد على برنامج “The Oprah Winfrey Show”، لمناقشة كيف استخدم العلماء الصيغة الرياضية للمساعدة في فهم السبب وراء اعتبار بعض الأشخاص جميلين أو أقل جمالاً.

وقالت سشميد إنه في الوجه المثالي على طول الأذن أن يساوي طول الأنف وعرض العين عليها أن تساوي عرض المساحة بين العينين، وبحسب مقاييس ديسيلفا، فقد تصدرت عارضة الأزياء الشهيرة المرتبة الأولى في الجمال لتليها بيونسيه وآمبر هيرد والمغنية الأمريكية أريانا غراندي.