مصر: التخصصات المطلوبة لمسابقة التربية والتعليم 2019

وجهت وزارة التربية والتعليم الفني في مصر، مديريات التعليمية في كافة المحافظات ل فتح باب التقديم لمسابقة المدرسين بهدف سد عجز المعلمين في المدارس للعام الدراسي الحالي 2019 -2020.

وأطلقت الوزارة أكبر بوابة عربية إلكترونية للتوظيف، عبر موقعها الإليكتروني، والتي تهدف إلى إنشاء قاعدة بيانات والتعرف على طبيعة ومهارات المعلمين بالمدارس الحكومية والخاصة والدولية، حتى يتثنى للخريجين التقدم بأوراقهم من خلالها، على أنَّ يجرى الاستعانة بهم وقت الحاجة لذلك.

وتعتبر البوابة المصدر الوحيد للتوظيف في التعليم في جميع المدارس الحكومية والخاصة، كما تفتح الباب أمام المتطوعين، وتدار بشكل إلكتروني كامل دون تدخل عنصر بشري.

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وتستغرق مدة مراجعة مستندات المتقدمين لشغل وظيفة معلم 10 أيام مع الجهات المختصة، على أن ترسل رسالة إلكترونية لكل معلم ينطبق عليه الشروط في التعيين، من البوابة تطلب منه الذهاب إلى المدرسة التي سيتسلم فيها عمله الجديد وسيجد عقده هناك.

التخصصات المطلوبة:

وأوضحت الوزارة أنه يفضل خريجو كليات التربية في التخصصات المطلوبة، ثم تربية عام، ثم مؤهل عالٍ في التخصص المطلوب بشرط أن يكون حاصلا على دبلومة تربية.