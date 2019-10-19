شاهد: سيدة تقتل صديقها وتقطع جثته لسبب سخيف

قتلت سيدة روسية شريكها في السكن من خلال مطرقة، وقطّعت أوصاله بمنشار؛ بعد أن قتل قطتها، وفق ما ذكرت صحيفة ”ميرور“ البريطانية.

واعتقلت الشرطة الروسية أناستازيا التي تبلغ من العمر 41 عامًا؛ للاشتباه في قتل شريكها بالسكن، في مقاطعة كيروف بمدينة سانت بطرسبرغ، بعد أن اختفى تمامًا.

واعترفت أناستازيا أنها قتلت الضحية بمطرقة للانتقام منه لقتله قطتها الأليفة، ثم شرعت في تقطيع أوصاله، ووضع أجزائه في أكياس بلاستيك؛ للتستر على الجريمة.

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وجاء في الصحيفة، أن الجانية قسّمت جثة الضحية على 5 أكياس سوداء، ثم استقلت الحافلة وذهبت إلى منطقة تبعد 3 أميال، حيث قامت بحرقها، إلا أن الحظ لم يكن حليف أناستازيا، إذ عثر رجل ينزه كلبه على بقايا الأكياس التي كانت تحتوي على عظام الضحية.

وكشف تقرير الطب الشرعي أن الضحية الذي لم يكشف عن اسمه، قد ضُرب على رأسه بمطرقة، وتعرض للركل عدة مرات، قبل أن يتم تقطيعه إربًا بطريقة احترافية، للتخلص من الجثة.

وأفادت الشرطة الروسية أن أناستازيا كانت تعيش مع الضحية و2 آخرين، دون أن يلاحظا مقتلته، كما كشفت تحقيقات الشرطة أن الجانية والضحية كانا في نزاع طويل الأمد قبل مصرعه.