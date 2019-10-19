شاهد.. لحظة فقس طائر من فصيلة الصقر الذي أهداه بوتين للملك سلمان

أظهر مقطع مصور نشرته وزارة الموارد الطبيعية والبيئة في روسيا، لحظة فقس صقر من الفصيلة النادرة التي أهداها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الملك سلمان بن عبد العزيز.

وأوضحت الوزارة أن هذه الصقور تمتلك أفضل الجينات وشهادات الميلاد بالإضافة إلى شهادات "سايتس" أو معاهدة التجارة العالمية لأصناف الحيوان والنبات البري المهدد بالإنقراض.

ووفقا للوزارة تتم تربية هذا النوع من الصقور من قبل علماء مركز الصقور الروسي كامتشاتكا. بحسب "سبوتنيك".

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وكان بويتن قد أهدى صقرا أبيض نادرا من نوع "كامتشاتكا"، لولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد على هامش زيارته إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، بعد زيارته للسعودية.

يذكر أن الصقر الذي أهداه بوتين إلى الملك سلمان بن عبد العزيز أحد أندر صقور العالم، ويحمل اسم "ألفا" وهو من فصيلة الصقور الحمراء النادرة، الموجودة في "كاماتشاتكا" وهي أحد أقاليم روسيا الاتحادية.