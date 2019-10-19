هل يوم الاحد عطلة رسمية في العراق - ذكر مصدر عراقي مطلع أنه "لا يوجد الى الان اي تعطيل للدوام الرسمي يوم الاحد المقبل وما تم نشره عن وجود عطلة غير دقيق"، ولا أساس له من الصحة.

من جهتها، نفت الأمانة العامة لمجلس الوزراء تعطيل الدوام الرسمي في دوائر الدولة العراقية يوم الاحد المقبل والمصادف رأس السنة الهجرية.

وذكر بيان للأمانة أنها تدعو المواطنين كافة الى توخي الدقة ومراجعة المصادر الرسمية للدولة، وعدم الاعتماد على المواقع الوهمية ومطلقي الاشاعات.

وأكدت انها تعتمد التوقيتات والتواريخ الزمنية الرسمية في اعلان العطل الرسمية المعتادة عبر موقعها الرسمي وفي صفحتها الموثقة عبر الفيسبوك.

جاء ذلك، بعد أن نشرت بعض مواقع التواصل الاجتماعي قد نشرت خبر مفاده "تعطيل الدوام الرسمي في بغداد والمحافظات يوم الاحد المقبل بمناسبة الزيارة الاربعينية.