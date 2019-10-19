شاهد: عصابة تجبر المكسيك على الإفراج عن أحد المعتقلين

تداول العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لمسلحين من عصابات المخدرات محاصر قوات الأمن في مدينة كولياكان، حيث أجبروها على الإفراج عن أوفيديو جوزمان نجل زعيمهم المسجون بعد أن اعتقل لفترة وجيزة مما تسبب في اندلاع معارك بالأسلحة النارية واقتحام السجن في أعمال عنف صدمت البلاد.

ودافع الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، عن الطريقة التي تعاملت بها قوات الأمن مع أعمال عنف من جانب عصابات تهريب المخدرات، وقال إن قوات الأمن أنقذت الأرواح بالإفراج عن نجل إمبراطور المخدرات خواكين جوزمان الشهير باسم إل تشابو“.

وزادت الفوضى التي شهدتها كولياكان، وهي معقل منذ فترة طويلة لعصابة ”سينالوا“ التي يتزعمها خواكين جوزمان، من الضغط على الرئيس لوبيز أوبرادور الذي تولّى السلطة في ديسمبر/كانون الأول متعهدًا بعودة الهدوء للبلاد المنهكة من أكثر من عقد من عنف العصابات وجرائم اختفاء الأفراد وحوادث إطلاق النار.

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ودافع الرئيس، الذي تعرض لانتقادات قوية خلال الليل على مواقع التواصل الاجتماعي تتهمه بالإذعان لمطلب العصابة، بضراوة عن رد فعل الحكومة رغم أنه أكد أن مجلس الوزراء الأمني هو الذي اتخذ قرار الإفراج عن نجل جوزمان.

وقال لوبيز أوبرادور:“اعتقال مجرم لا يمكن أن يكون أهم من حياة الناس“، وأضاف أن ”المسؤولين تصرفوا جيدًا بالإفراج عن أوفيديو جوزمان“.

من ناحيته، قال وزير الدفاع لويس كريسنسيو ساندوفال خلال مؤتمر صحفي إنه“تلقى بلاغات عن مقتل 8 أشخاص على الأقل، من بينهم 5 يشتبه بأنهم من أفراد العصابات، في كولياكان بولاية سينالوا“.