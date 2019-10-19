شاهد: ميا خليفة في مظاهرات لبنان

تداول العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورا للممثلة اللبنانية ميا خليفة ، وزعموا أنّها التقطت خلال مشاركتها في تظاهرات لبنان الحالية ضد الأوضاع المعيشية.

وبحسب “ديلي ميل” البريطانية:" فإن الصورة تعود لعام 2017 حينما حاول أحدُ الأشخاص التقاط “سيلفي” مع ميا خليفة في أحد شوارع ولاية تكساس الأمريكية، دون إذنها، فقامت بلكمة على وجهه.

ورغم ذلك، تمكن الشخص من التقاط الصورة، ونشرها لاحقاً على حسابه في “تويتر” قائلاً إنه تعرّض لـ”لكمة” من ميا خليفة بسبب تصويره لها دون إذنها.

وتجمّع مئات اللبنانيين، يوم الأحد الماضي، وسط مدينة بيروت ومناطق أخرى من العاصمة، احتجاجاً على قرار الحكومة اللبنانية فرض ضرائب جديدة طالت قطاع الاتصالات والوقود.

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وسار مئات المتظاهرين الغاضبين وسط بيروت، بعدما قطعوا جسر "الرينغ" الأساسي في العاصمة اللبنانية، في إطار حركة احتجاجية وُجّهت الدعوات إليها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من دون أن تحظى بأي غطاء سياسي.

ومعظم المتظاهرين ينتمون إلى مجموعات من المجتمع المدني، بجانب مواطنين لبوا الدعوة إلى التظاهر بعدما كشفت الحكومة اللبنانية عن ضرائب جديدة في إطار المناقشات التي تجري لإعداد موازنة العام 2020.