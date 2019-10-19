ظهور فتاة بـ "الشماغ" يثير ضجة في السعودية

أثارت فتاة سعودية ارتدت "شماغ" يحمل ماركة شركة "البسام" خلال إعلان تجاري، ضجة عبر مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية.

وقال مغرد عبر تويتر "شماغ البسام صدمة إعلانكم يعني شماغكم آخر ما بقى لنا ريحة الرجال واخر سلعه نفكرها في التأنيث إعلانكم خالف تعرف وانتم لاتحتاجون من يعرف بكم".

ونفت شركة "شماغ البسام" السعودية، أن يكون لها أي صلة بالمقطع المثير الذي ظهرت فيه فتاة ضمن إعلان، وهي ترتدي شماغا يحمل ماركة الشركة.

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وقالت الشركة في بيان لها عبر حسابها الرسمي في موقع "تويتر" إنه ليس لها أي علاقة بالإعلان المتداول، مؤكدة على أنه يخالف "النهج الإعلاني للشركة".

وتوعدت "شماغ البسام" صاحب الإعلان بمقاضاته وملاحقته قانونيا، بعد الجدل الذي أثاره الفيديو في مواقع التواصل الاجتماعي، واستنكار نشطاء ظهور امرأة في لباس يخص الرجال.