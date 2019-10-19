عمرو دياب يحيي حفل زفاف نجل هاني شاكر بحضور نجوم مصر

أحيا الفنان المصري عمرو دياب، حفل زفاف شريف نجل الفنان هاني شاكر، مساء أمس الجمعة في القاهرة، بحضور عدد كبير من نجوم الفن المصري والعربي.

وظهر دياب برفقة دنيا الشربيني، في الحفل الذي قدم فيه هاني شاكر أغنية زفاف خاصة لابنه شريفوعروسته نوران هاني عمر ابنة وكيل محافظ البنك المركزي المصري.

وحضر الحفل من النجوم نبيلة عبيد، وليلى علوي، وكارول سماحة، وروجينا، ولطيفة، وإلهام شاهين، وخالد زكي، ورجاء الجداوي، وآيتن عامر، وسمير غانم، ونهال عنبر، وأعضاء مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية المصرية، وأعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك، ومصمم الأزياء هاني البحيري، والفنانة داليا البحيري، وأمل رزق، ونادية الجندي.