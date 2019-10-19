موعد المولد النبوي الشريف في كافة الدول الاسلامية

يحرص كافة المسلمون في جميع الدول الإسلامية والعربية والغربية، الاحتفال بالمولد النبوي الشريف من بين الدول يقوم باستقبال الذكرى بأروع المنشودات والقصائد في مدح وحب النبي محمد صلى الله عليه وسلم.

وأعلن عن موعد المولد النبوي الشريف لعام 2019، سيبدأ من مساء يوم الجمعة 8 أكتوبر/تشرين الثاني حتى مساء السبت 9 أكتوبر/تشرين الثاني، حيث تعد هذه المناسبة عطلة رسمية في عدة دول منها فلسطين، العراق، الجزائر، المغرب، السودان، سوريا، مصر، ليبيا، الأردن، تونس، الإمارات، الكويت، وسلطنة عمان واليمن.

تعد مصر من الدول العربية والإسلامية التي تهتم بالاحتفال وتشتهر طقوس ومظاهر احتفالية متنوعة منذ عهد الفاطميين سواء شراء الحلوى وتوزيعها على أفراد العائلة أو زيارة الأصدقاء وغيره من إقامة مجالس الذكر والإنشاد وشوادر الحلوى والزينة في الشوارع وإلقاء الخطب عن سيرة الرسول الكريم.

يشار الى أن المولد النبوي أو مولد الرسول هو يوم مولد رسول الله محمد بن عبد الله والذي كان في 12 ربيع الأول أو 17 ربيع الأول، حيث يحتفل به المسلمون في كل عام في بعض الدول الإسلامية ليس باعتباره عيدًا بل فرحة بولادة نبيهم رسول الله محمد بن عبد الله.