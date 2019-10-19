الكشف عن الممثلة السورية التي أوقعت الطلاق بين أصالة وزوجها

وردت أخبار حول وقوع الطلاق بشكل رسمي بين النجمة السورية أصالة و زوجها المخرج طارق العريان ولكن دون الإعلان لوسائل الإعلام عن الأمر وذلك بسبب وجود علاقة مع الممثلة السورية نسرين طافش.

وفي التفاصيل فقد وقع الطلاق بين الثنائي، في الوقت الذي سيتم الإعلان عن زواج العريان من الممثلة السورية نسرين طافش.

ولكن اللافت في التسريبات أن الكثيرين لاحظوا بأن هذه ليست المرة الأولى التي يرتبط اسم طافش بطلاق ثنائي في الوسط الفني، فقد سبق وارتبط اسمها بوقوع الطلاق بين الفنانة ديمة بياعة والفنان تيم حسن.فاجأة من العيار الثقيل: طلاق أصالة نصري وطارق العريان بسبب نسرين طافش!

ومؤخراً، كانت أصالة قد كتبت العديد من الرسائل التي تشير لوقوع خيانة من طرف العريان ووقوع الطلاق بينهما، بعد زواج دام 13 عاما أنجبا خلاله طفلين توأم هما علي وآدم وفقاً للبنان 24.

وكانت شام الذهبي قد ألمحت للأمر في فيديو عبر خاصية إنستا ستوري، على موقع الصور انستقرام، وقالت خلال الفيديو: "الراجل اللي بيحسس الست إنّها ملكة هو بيكون ملك... والراجل اللي بيحسس الست إنها غير آمنة وقليلة هو اللي بيكون قليل".