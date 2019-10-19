كندة علوش تثير غضب المتابعين بتغريدة

تضامنت الفنانة السورية كندة علوش مع التظاهرات التي خرجت أمس الجمعة في مناطق مختلفة في لبنان، وعلقت عبر حسابها الشخصي قائلةً:" الله يحمي هالبلد الغالي ويحمي شعبه"، مما اثارت تغريدتها جدل وغضب واسع من قبل المتابعين.

مما دفع المتابعين عقب تغريدتها ودعائها للبنان، يتساءل لماذا لا تدعو لبلدها سوريا؟ أو لباقي البلاد الأخرى مثلما تدعو للبنان؟ أم ان هناك مصلحة جعلتها تنشر تلك التغريدة، وجاءت من ضمن الانتقادات "ادعي لبلدك الاول" "وحي صلّي وادعي لبلدك سوريا" "وكأنه سوريا مو بلدك لحتى تحكي وتنعيها باللي صار بالحريق؟"، وفقاً لموقع مجلة لها.

وخرجت مرة أخرى كندة علوش لترد على الانتقادات معلقةً:" بترجاكن إذا دعيت للبنان لا حدا يقلي ليش ما دعيتي لسوريا وإذا دعيت لسوريا ما حدا يقلي نسيتي فلسطين وإذا دعيت لمصر ما حدا يقلي وين العراق ولو دعيت لتونس لا تقولولي طب وين السودان".

تابعت كندة في تغريدتها عبر منصة التويتر،" ما بتقدرو تقولو آمين وتتمنوا الخير للغير بدون توجيه.. الله يحفظ كل بلادنا ويحميها ويعمر قلب أهاليها بالمحبة".