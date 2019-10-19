مصر: محمد راجح يخسر محاميه ومطالبات بحق محمود البنا

كشف محامي الشاب محمد راجح اليوم السبت تخليه عن موكله بقضية قتل محمود البنا وعدم حضوره لجلسة المتهم في محكمة شبين الكوم بالمنوفية دون الإفصاح عن الأسباب.

وكانت المحكمة قد قررت محاكمة راجح المتهم بقتل الطالب محمود البنا الجناية رقم 77 لسنة 2019 جنايات أحداث تلا، والمقرر لها يوم الأحد المقبل.

يذكر بأن المحامي المستقيل من قضية محمود البنا هو المحامي الأول في هيئة الدفاع عن المتهم محمد راجح.

بدوره صرّح مصطفى الباجس، محامي عائلة محمود البنا أن جميع المتهمين في القضية يقعون تحت قانون الطفل الذي يمنع إصدار أحكام بالإعدام أو السجن المشدد بحق المتهمين.

ومن المقرر بدء محاكمة المتهمين الأربعة في القضية في 20 أكتوبر الجاري، ثلاثة منهم كانوا قد اعترفوا على المتهم الأول بوجود نية مسبقة لديه لقتل محمود البنا بعد معاتبته على معاكسة إحدى الفتيات في أحد شوارع محافظة المنوفية، بحسب "مصراوي".