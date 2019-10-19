تراند اليوم : رابط التقديم لمسابقة التربية والتعليم وشروط التقديم

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن رابط التقديم لمسابقة التربية والتعليم وعن انطلاق البوابة الإلكترونية للتوظيف تقدم أكثر من 100 ألف شخص للحصول على وظيفة في مسابقة الوزارة للمعلمين بنظام التعاقد المؤقت في المدارس الحكومية والخاصة، بنظام العقود المؤقتة، بهدف سد العجز في المدارس العام الدراسي الحالي 2019/2020.

موقع التقديم في وظائف وزارة التربية والتعليم

عندما أعنلت وزارة التربية والتعليم المصرية عن الوظائف ومسابقة 120 ألف وظيفة، أكدت أنها ستخصص بوابة أو موقعا إلكترونيا لاستقبال طلبات الراغبين في التوظيف.

وبعد الإعلان عن طرح الوظائف بعدة أيام، أكدت الوزارة أنها خصصت بوابة إلكترونية لاستقبال طلبات التوظيف من خلالها، منهوة أنه لا يوجد أي تقديم ورقي أو تسليم الأوراق باليد وإنما من خلال البوابة المخصصة لذلك على شبكة الانترنت.

ولا يقتصر عمل البوابة على استقبال طلبات التوظيف فقط وإنما تشمل اختبارات لقياس مدى مهارة المعلمين الذين يتقدمون لهذه الوظائف.

وتستهدف وزارة التربية والتعليم أن تكون هذه البوابة أكبر بوابة في الوكن العربي لتوظيف المعلمين من خلال تطويرها بعدة مزايا وخدمات تناسب الجميع.

للدخول على رابط البوابة والتقديم في مسابقة أو وظائف وزارة التربية والتعليم من هنا.

شروط التقديم في وظائف وزارة التربية والتعليم

لكن قبل التقديم في وظائف التربية والتعليم يجب على كل معلم أن يعرف الشروط أولا التي حددتها الوزارة ليكون مؤهلا للقبول في هذه الوظائف المعلنة والتي يتم التقديم عليها من خلال بوابة التوظيف.

حاصل على مؤهل تربوي مناسب أو على مؤهل عالٍ بالإضافة إلى دبلوم تربوي للوظيفة المتقدم إليها (في حالة وظائف المعلمين).

حاصل على مؤهل يتناسب مع الوظيفة المتقدم إليها (في حالة وظائف الإداريين والفنيين والعمال).

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من المقيمين بالنطاق الجغرافي للوظيفة المتقدم إليها.

لائق طبيًا لأداء الوظيفة المتقدم إليها.

محمود السيرة وحسن السمعة.

مسجل بالنقابة المنتسب إليها (غير ساري على المتطوعين).

من شاغلي الوظائف الحكومية والخاصة (تعيين أو تعاقد).

ألا يكون المتقدم قد حكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يرد إليه اعتباره.

اجتياز الاختبارات الدولية المؤهلة للوظيفة المتقدم إليها (غير ساري على المتطوعين).

الأوراق المطلوبة في التقديم لمسابقة وزارة التربية والتعليم

ومن بين التفاصيل المعلنة عن وظائف وزارة التربية والتعليم، فقد أقرت الوزارة وكشفت عن الأوراق المطلبوة للتقديم في المسابقة عبر بوابة التوظيف التي تم إطلاقها.

من بين هذه الأوراق ما يلي: «المؤهل الدراسي، شهادة الميلاد المميكنة، بطاقة الرقم القومي سارية، قيد عائلي من الدرجة الأولى لوالد مقدم الطلب (غير ساري على المتطوعين)، صحيفة حالة جنائية، صورة شخصية (خلفية بيضاء)، شهادة طبية تنص على أنّ المتقدم لائق طبيًا للوظيفة المتقدم إليها، شهادة الموقف من التجنيد أو الخدمة العامة، مستند إثبات محل الإقامة في حالة الاختلاف عن الرقم القومي (إيصال كهرباء / غاز / مياه / هاتف / عقد إيجار موثق)، كارنيه النقابة ساري أو إفادة بالتسجيل بالنقابة».

ووجهت الوزارة المتقدمين أن يكون الملفات المرفقة في طلبة التوظيف على البوابة الإلكترونية بامتداد PDF / JPEG بحد أقصى 2MB للملف مع الاحتفاظ بأصل المستندات لتقديمها للجهات المختصة عند الطلب.