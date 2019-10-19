فلسطيني يفوز بجائزة أيام قرطاج السينمائية في تونس

حصل الفلسطيني فرج سليمان على جائزة التاينت البرونزي عقب منافسة شديدة بين مجموعة من المشاركين، وذلك ضمن فعاليات مهرجان أيام قرطاج السينمائية والذي اختتم فعالياته يوم الخميس في تونس.

وتمكن الفلسطيني فرج من انتزاع جائزة المركز الثالث في النسخة السادسة للمهرجان، وذلك بعد منافسة ضمت 13 عرضاً موسيقياً في المسابقة، من بينهم 9 من تونس، وعرض مغربي وآخر كاميروني وعرض من بوركينا فاسو في غرب أفريقيا.

يذكر أن فرج سليمان، فلسطيني أحد اهم ايقونات الموسيقية، من بلدة الرامة داخل الخط الأخضر، بدأ العزف في جيل الثلاث سنوات وتتلمذ على يد خاله الفنان الأستاذ يوسف باسيلا، بدأ مشواره الفني في مدينة حيفا عام 2013 حين قدم أول أعماله، وفي عام 2014 أصدر أول ألبوم، يعزف ويكتب الموسيقى الآلاتية والغنائية. سليمان متأثر بموسيقى الروك والكلاسيك والجاز، وفقا لموقع في الفن.

حيث انطلقت في تونس العاصمة فعاليات الدورة السادسة من مهرجان أيام قرطاج الموسيقية بمشاركة 33 فرقة موسيقية من 14بلداً، وبدأت بحفل للموسيقي التونسي أمين بوحافة والأوركسترا السيمفوني، وركز المهرجان على إبراز قيمة الصناعات الموسيقية وربط العلاقات المهنية وتبادل التجارب والخبرات في مجال الصناعات الموسيقية الإبداعية.