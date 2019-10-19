شاهد: نادين نجيم ترد على منتقديها من احتجاجات لبنان

فاجأت الفنانة اللبنانية نادين نجيم جمهورها أمس الجمعة بردها على منتقديها عبر مواقع التواصل الاجتماعي الذين تصاعدت أصواتهم بتعليقات لاذعة حول حياة الفنانين.

ووجهت نادين نجيم رسالة حادة للمنتقدين بأنها ضحّت وتركت أولادها في البيت واستغرق معها الطريق ساعتين لتصل إلى ساحة الاعتصام وقالت إنّها استغربت من قلّة عدد المتظاهرين وإن عدد الشعب اللبناني أربعة ملايين نسمة ولا يوجد في الشارع سوى مليون واحد.

وكانت نادين نجيم قد نشرت عبر حسابها الشخصي على انستغرام صورة أعلنت فيها تأيبيدها للعصيان وعلّقت بالقول:" الله يحمي شبابنا الله يقويكم الله ينصركم الله يكون معكم كلنا أيد وحدة ضد الفساد والأحزاب والشعارات والسرقات كلنا لبنانية وما خصنا بالطائفية"، بحسب "النهار".

يذكر أن أحدث موجة توتر في لبنان اندلعت منذ أيام بفعل تراكم الغضب بسبب معدل التضخم واقتراحات فرض ضريبة جديدة وارتفاع تكلفة المعيشة.

أتت الاحتجاجات في وقت يحذر فيه خبراء اقتصاد ومستثمرون ووكالات تصنيف ائتماني من أن الاقتصاد اللبناني المثقل بالدين والنظام المالي المتخم بالفساد على شفا الانهيار أكثر من أي وقت مضى منذ الحرب التي اجتاحت البلاد في الثمانينيات.