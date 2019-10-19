ممثلة إماراتية تثير جدل بعد تخليها عن الحجاب

اثارت ممثلة إماراتية جدل واسع وموجة غضب من قبل رواد منصات التواصل الاجتماعي وذلك بعد قرارها بالتخلي عن الحجاب وعبرت عن سعادتها بهذا القرار ولن تعود إليه مرة اخرى.

ونشرت الإعلامية والممثلة مشاعل الشحي عبر حسابها الشخصي مقطع فيديو قصير تحدثت فيه الى جمهورها دون غطاء على شعرها، وتفاجأ المتابعين بقرارها وتخليه عن الحجاب.

وقالت خلال الفيديو، إنها سعيدة جداً بالتخلي عن الحجاب ولن تعود إليه مجدداً، مما دفع المتابعين لها بشن هجوم حاد متهمين إياها بالتلاعب بالحجاب.

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لم تكشف مشاعل الشحي عن قرارها المفاجئ والأسباب التي دفعتها للتخلي عن الحجاب، ويذكر انها ليست المرة الأولى التي تظهر فيه عن جزء من شعرها.

مشاعل الشحي، إعلامية وممثلة صوتية إماراتية، مواليد 1997، من اهم أعمالها كومبارس في مسلسل (لو أني أعرف خاتمتي)، مسرحية أيام الطيبين للمخرج عبد الرحمن الملا واعلامية في قناة ماجد للأطفال، وفقاً لموقع المصراوي

تزوجت مشاعل من الإماراتي أحمد خميس، وتسببوا في ضجة إعلامية مؤخراً بعد ان خطبها على خشبة المسرح أمام الجمهور بشكل مفاجئ، حيث أخرج خاتم الخطبة وقال لها: “عندنا عادات وتقاليد فأننا لن أضع الخاتم في يدك.. خذيه وأنا سأضع خاصتي.. مشاعل لم تأخذني بشكلي بل بشخصيتي.. أنتظر أن تقولي نعم أنا موافقة”، فردت العروس: “أحمد أنا قلت لك من قبل.. أنا أكون لك أخت.. أكون لك أم.. أكون لك كل شيء”.