حقيقة تدهور الحالة الصحية لكاظم الساهر

تداول منصات التوصل الاجتماعي خلال اليومين الماضيين أنباء تفيد بتدهور الحالة الصحية للفنان العراقي كاظم الساهر، حيث انتشرت عدة أخبار منها تفيد تعرضه لحالة تسمم في بيروت، وأخرى لحادث سير.

وأكد مصدر مقرب من الفنان كاظم الساهر، أن القيصر يمر في حالة صحية سيئة، ويخضع لعلاج طبي داخل احدى المستشفيات، داعياً الله أن يتم عليه الشفاء، ورفض الافصاح عن أي تفاصيل أخرى، مكتفياً بالقول "الله هو المشافي".

يذكر مؤخراً بعد انتشار الأخبار التي تفيد بحالته الصحية السيئة، نشر منذ يومين عبر حسابه الشخصي على منصة الفيس بوك، أغنيته متمردٌ أنا، مما أثار تساؤل المتابعين ما إذا كان ذلك من باب تهدئة الوضع والاطمئنان عن وجوده على قيد الحياة، وفقاً لموقع فوشيا.

يذكر أن الظهور الأخير لكاظم الساهر كان مشاركته في حفل زفاف ابنه الأصغر عمر، وبدا عليه السعادة الكبيرة وقدم باقة من أغانيه الجميلة كهدية للعروسين، ليشعل الأجواء تحديداً مع غناء أغنيتيه الشهيرتين "هل عندك شك" و"قولي أحبك".