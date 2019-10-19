محمد رمضان يعلق على قرار سحب رخصة الطيار

بعد تداول منصات التواصل الاجتماعي لمقطع فيديو يظهر فيه المصري محمد رمضان وهو يقود طائرة بجانب قائد الرحلة متجهاً الى السعودية دون امتلاكه أي ترخيص فني، مما أثار جدل واسع وغضب من قبل الجمهور وطالبوا بضرورة محاسبته.

حيث أصدرت سلطة الطيران المدني المصري، بياناً قررت فيه إلغاء رخصة الطيار قائد الرحلة وسحبها مدى الحياة وعدم توليه مستقبلا أيه أعمال تخص الطيران المدني سواء إدارية أو فنية، وسحب رخصة الطيار المساعد لمدة عام، مؤكداً أنه لا مجال للتهاون مطلقا مع أي إخلال أو استهتار أو تجاوزات لتلك المعايير.

ليخرج الفنان المصري محمد رمضان عن صمته ويعلق على القرار، قائلاً:" إن هذا الطيار تعرض للأذى بسببي ولن أتركه، أخلاقي لن تسمح لي بالتخلي عنه، مؤكداً أن الطيار كان غالق لوحة المفاتيح داخل القيادة".

ورداً على سؤال إذا كان سيجد عملاً آخر للطيار بعد انفصاله، فأوضح: "تلك أشياء خاصة بيني وبين الطرف الثاني ولا يجوز أن أصرح بها.. سأسانده بالطبع.. لكن لا يجوز أن أعلن هذا.. فهناك أمور من الواجب أن تعلن عنها مثل بناء مستشفى، إنما لا يجوز أن أعلن أنني ساندت فلان أم لا.. حتى أن أصولنا الصعيدية تمنع الإعلان عن هذا"، وفقاً لروسيا اليوم

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وشارك محمد رمضان عبر حسابه الشخصي على منصة الفيسبوك مقطع فيديو يوضح فيه حقيقة ما جرى، مشيراً بأن الطيار كان قد أغلق لوحة المفاتيح بالكامل، وكانت مجرد خوض تجربة جديدة، وجلوسه على كرسي القيادة.