شاهد: نادين الراسي تكشف عن أسرار صادمة في احتجاجات لبنان

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان خلال الليلة الماضية مقطعاً مصوراً يظهر الفنانة نادين الراسي أثناء مشاركتها في الاحتجاجات الشعبية التي عمت شوارع لبنان.

ودعت نادين الراسي المشاركين في احتجاجات لبنان بالتنديد والمطالبة بتغيير الوضع المعيشي السيء الذ يعانيه اللبنانيون كما شاركها في الاحتجاجات عدد من نجوم الفن والاعلام.

وقالت الراسي:" احترقنا، أنا جعت، علي ديون، بلد ما بيحميني ما بيحميكن، ماني أحسن منكن، تبهدلت، مصرف لبنان أخد بيتي، صرت على الطرقات ماني قادرة استأجر بيت".

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كذلك تابعت: "ريحة الفساد أقوى بكتير من ريحة حرق الدواليب"، فيما لاقت نادين الراسي تشجيعاً هائلاً من المحتجين تأييداً لرأيها.

يذكر أن أحدث موجة توتر في لبنان اندلعت منذ أيام بفعل تراكم الغضب بسبب معدل التضخم واقتراحات فرض ضريبة جديدة وارتفاع تكلفة المعيشة.

أتت الاحتجاجات في وقت يحذر فيه خبراء اقتصاد ومستثمرون ووكالات تصنيف ائتماني من أن الاقتصاد اللبناني المثقل بالدين والنظام المالي المتخم بالفساد على شفا الانهيار أكثر من أي وقت مضى منذ الحرب التي اجتاحت البلاد في الثمانينيات، بحسب "العربية نت".