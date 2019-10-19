هكذا ربطت أصالة بين انفصالها ومظاهرات لبنان

أبدت نجمة الغناء السورية أصالة رأيها حول المظاهرات التي اندلعت منذ يوم الخميس واستمرت حتى مساء أمس الجمعة، بوصف الشعب اللبناني بالمرأة التي تريد الانفصال عن زوجها في ربط واضح بين أزمة لبنان وأزمتها الشخصية التي تعيشها منذ أيام.

فقد كتبت أصالة عبر حسالها على تويتر قائلة: “الشّعب عامل متل الستّ الّلي مابتطلب الإنفصال إلّا إذا شريكها خانها وبالغ ، لأنّه مين بيتمتّى المجهول وبيرحله؟ شويّة قهر وشويّة ظلم وشويّة إهمال مقبولين، بسّ كلّ شي بيزيد عنّ حدّه، بينقلب ضدّه، والله ينصر شعوبنا العربيّه ويحمي أهلنا أين ما ظُلموا وأين ما ثاروا”.

واندلعت احتجاجات واسعة منذ يومين في المدن والشوارع اللبنانية وسط موجة غضب عارمة في أوساط الشعب اللبناني بسبب إجراءات حكومية شملت فرض حزمة ضرائب جديدة أضافت إلى الاستياء العام من أزمة العملة وتردّي الأوضاع المعيشية.