حسن الرداد في ورطة كبيرة بسبب شيماء سيف وزوجته

حلَ النجم المصري حسن الرداد ضيف في برنامج "معكم" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي، برفقة الفنانة شيماء سيف، والتي أصدرت عليه حكم قاسي بالتعاون مع زوجته ايمي سمير غانم.

حيث كشفت شيماء سيف بأنه في حال خسارة الرداد في اللعب أمامها، فسوف تحكم عليه أن يجمع 250 جنيه من فئة العشرة من الفتيات الموجودات في الاستوديو، وبدورها أعربت الإعلامية منى الشاذلي أن الحكم صعباً عليه، لتسألها: "ليه كده ده إيمي صاحبتك".

وفجرت شيماء سيف المفاجأة بأنها اتفقت على هذا الحكم بالتعاون مع زوجته ايمي سمير غانم، مع وجود أدلة وهي محادثات تطبيق "الواتس آب" بينهما، مشيرة إلى أنهما في البداية تم التفكير أن يدخلا عليه كلاب في الاستوديو، ولكن بعد مناقشات عدة وصلتا إلى حل جمع المال من الفتيات، وفق مجلة ليالينا.

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وفي ذات السياق، كشفت شيماء سيف أنها تتصفح حسابات زوجها محمد كارتر عبر مواقع التواصل، وعندما تجد فتاة ترسل له رسالة لا تعجبها وتشعر أن بها غزل، تقوم على الفور بعمل "بلوك" لها.

ويشار إلى أن برنامج "معكم" هو برنامج حواري اجتماعي تقدمه المذيعة المصرية منى الشاذلي على قناة سي بي سي الفضائية، عبر استضافة نجوم الفن و فتح حوارات ومناقشات شيقة معهم حول أعمالهم وحياتهم الشخصية.