محمد هنيدي في دائرة المواجهة مع افيخاي أدرعي

تدخل الفنان المصري محمد هنيدي للرد على المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي أفيخاي أدرعي بعد ادعائه بامتلاك اسرائيل أحقية صناعة بعض الأطباق الشعبية الخاصة بالشعب المصري ما أثار غضباً بين رواد مواقع التواصل في موجة جدال استمرت ليومين دفعت الفنان للتعليق بطريقته لخاصة.

ونشر أدرعي، الخميس، منشورا على صفحته في «الفيسبوك»، يستطلع رأي متابعيه، بمناسبة اليوم العالمي للتغذية، عن نوع الأكلة المفضلة من المطبخ الإسرائيلي، وطرح 4 خيارات هي «الشكشوكة الإسرائيلية، الشاورما الإسرائيلية، الحمص الإسرائيلي، الفلافل الإسرائيلية» .

ومعروف أن هذه الأطعمة مصرية عربية خالصة لا علاقة لها بإسرائيل وفقاً لصحيفة القدس العربي.

وجاءت التعليقات على منشور أفيخاي ساخرة، منها تعليق لهنيدي، الذي قال: «ده ناقص يقولي شبرا بتاعتنا». وحظي تعليق هنيدي بدعم من قبل عدد من معلقين آخرين، حيث كتب أيمن صالح « قول يا نجم . كذاب و وعبيط « قاصداً أدرعي، فيما قال عمر الجنزارة «هو قال الأهرام بتاعتهم». أحمد ناكودي خاطب هندي « أديلو يا فنان، أديلو يا همام «.

كذلك كتبت علا «أصلاً هنيدي أقدم من إسرائيل».