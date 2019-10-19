ريهام سعيد تهاجم متابع خد السرير

شاركت الاعلامية المصرية ريهام سعيد جمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع انستقرام صورة لابنها وهو يرقد في المستشفى مرفقة نص بالدعاء له، إلا أن تعليق متابع أثار غضبها مما دفعها للرد عليه: " خد السرير".

كتبت ريهام: "أرجو الدعاء لابني"، فرد أحد المتابعين: "ابنك قاعد في مستشفى ملوكي وإحنا بنتعالج في خرابة يبخت ابنك، أنا ابن عمي مات بسبب إنه مفيش سرير في مستشفي وابنك رجليه اتكسرت مقعدينه في أوضته.. ثراء فاحش".

وردت ريهام سعيد على المتابع: "أنا ابني رجليه اتكسرت وعنده فيروس خطير.. بتبص على السرير؟ خد السرير وإدينا الصحة"، وفق مصراوي.

ويشار إلى أن ريهام سعيد كانت قد كشفت في وقت سابق إصابة ابنها بفايروس، وجاء ذلك بالتزامن مع صدور الحكم في قضيتها اتهامها بإهانة مرضى السمنة، لتعلن المحكمة عدم اختصاصها بالدعوى وتحويلها إلى المحكمة الاقتصادية.