1 26
تألقت النجمة العالمية ريهانا خلال حضورها احتفالية خاصة بطرح كتاب جديد عنها ، اقيمت في Guggenheim Museum بولاية نيويورك الأمريكية.
وأطلت ريهانا بفستان مصمم من جلد نمر في إطلالة جريئة اعتمدت على المكياج الصارخ ولجوئها للشعر المستعار الاسود.
وتواصل ريهانا الترويج لماركتها العالمية المتخصصة في عالم مستحضرات التجميل والملابس النسائية حول العالم، التي أطلقتها العام الماضي وحققت مبيعات أكثر من 100 مليون دولار في أسبوع.
وتستعد ريهانا لتحضير ألبومها الجديد بعد ابتعادها عن الساحة الغنائية لأكثر من عامين وكان البوم Anti هو آخر ألبوم طرحته في 2016.
كانت هذه تفاصيل خبر تراند اليوم : ريهانا في إطلالة جريئة بـ"جلد النمر" خلال طرح كتاب جديد عنها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على العنكبوت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.