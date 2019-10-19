تراند اليوم : ريهانا في إطلالة جريئة بـ"جلد النمر" خلال طرح كتاب جديد عنها

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تألقت النجمة العالمية ريهانا خلال حضورها احتفالية خاصة بطرح كتاب جديد عنها ، اقيمت في Guggenheim Museum بولاية نيويورك الأمريكية.

وأطلت ريهانا بفستان مصمم من جلد نمر في إطلالة جريئة اعتمدت على المكياج الصارخ ولجوئها للشعر المستعار الاسود.

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وتواصل ريهانا الترويج لماركتها العالمية المتخصصة في عالم مستحضرات التجميل والملابس النسائية حول العالم، التي أطلقتها العام الماضي وحققت مبيعات أكثر من 100 مليون دولار في أسبوع.

وتستعد ريهانا لتحضير ألبومها الجديد بعد ابتعادها عن الساحة الغنائية لأكثر من عامين وكان البوم Anti هو آخر ألبوم طرحته في 2016.